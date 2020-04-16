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В Україну повертається тепло: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     16.04.2020 - 08:00
В Україну повертається тепло: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На заході країни сьогодні температура повітря підніметься до +21

Погода в Україні 16 квітня суттєво покращиться, температура повітря коливатиметься від +14 до +21. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях мінлива хмарність, вдень +17+21, а вночі +4+7. На півночі теж сухо, вдень +14+16, а вночі +3+6. У центральних областях вдень, вдень +15+18, а вночі +3+6. На сході країни без опадів, але трохи прохолодніше, вдень +11+14, а вночі +2+5. На півдні вдень буде +16+18, а вночі +3+6.

В Україну повертається тепло: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні сухо. Вдень буде +16+18, а вночі +4+6.

В Україну повертається тепло: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, в кінці цього тижня погода буде досить прохолодною, місцями буде мрячити, а в деяких областях синоптики прогнозують сильні дощі.

Разом з тим, повідомлялось, що у Закарпатській області через різке похолодання на відомому курорті Драгобрат випало до 10 сантиметрів снігу.

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