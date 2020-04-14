В Україні очікуються заморозки

Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В Києві очікуються заморозки до -2 градусів

Погода в Україні у середу, 15 квітня, продовжить погіршуватися, очікуються заморозки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, вночі 15 квітня в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях сильні (на поверхні грунту та в повітрі очікуються заморозки від 5 градусів морозу до 0.

Вночі 16 квітня у східних, а також 17 квітня у північних областях на поверхні ґрунту будуть заморозки від -3 до 0 градусів.

У Київській області вночі в середу, 15 квітня, сильні (на поверхні ґрунту і в повітрі) заморозки від -5 до 0, а вночі в п'ятницю, 17 квітня, по області на поверхні грунту заморозки від -3 до 0 градусів.

У столиці вночі 15 квітня очікуються сильні заморозки від 2 градусів морозу до 0.

Нагадаємо, 14 квітня у Закарпатській області у зв'язку з різким погіршенням погодних умов на відомому курорті Драгобрат випало до 10 сантиметрів опадів.

Крім того, раніше повідомлялося, що погода в Україні сильно зіпсується - в країну прийде сильне похолодання. Температура різко знизиться - після +20 градусів похолодає до +4 +6, буде йти дощ з мокрим снігом. Сильний дощ з мокрим снігом завтра на півночі і заході, а в інших регіонах (крім сходу) - дощ. Вітер поривчастий - від 7 до 12 метрів в секунду.