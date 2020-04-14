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На Закарпатті випав сніг

Новини » Суспільство     14.04.2020 - 14:55
На Закарпатті випав сніг
Фото: гора Піп Іван (facebook.com/chornogora.rescue112)

Погода зовсім невесенняя на Драгобраті, Пилипці, Подобовці і в Буковелі

У Закарпатській області з-за різкого похолодання на відомому курорті Драгобрат випало до 10 сантиметрів опадів. Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами місцевих жителів, температура повітря опустилася до 6 градусів морозу.

Так, погода зовсім невесенняя на Драгобраті, Пилипці, Подобовці і в Буковелі.

У свою чергу, на самій вершині українських Карпат, горе Піп Іван Чорногірський також падає сніг. Температура повітря там становить 2 градуси морозу, а видимість становить до сотні метрів.

14 КВІТНЯ 2020 Весна))))

Опубліковано Василем Молдавчуком Понеділок, 13 квітня 2020 р.

14.04.20. Вхурделило !

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