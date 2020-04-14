На Закарпатті випав сніг

Погода зовсім невесенняя на Драгобраті, Пилипці, Подобовці і в Буковелі
У Закарпатській області з-за різкого похолодання на відомому курорті Драгобрат випало до 10 сантиметрів опадів. Про це повідомляє РБК-Україна.
За словами місцевих жителів, температура повітря опустилася до 6 градусів морозу.
Так, погода зовсім невесенняя на Драгобраті, Пилипці, Подобовці і в Буковелі.
У свою чергу, на самій вершині українських Карпат, горе Піп Іван Чорногірський також падає сніг. Температура повітря там становить 2 градуси морозу, а видимість становить до сотні метрів.
14 КВІТНЯ 2020 Весна))))Опубліковано Василем Молдавчуком Понеділок, 13 квітня 2020 р.
14.04.20. Вхурделило !