На Закарпатті випав сніг

Фото: гора Піп Іван (facebook.com/chornogora.rescue112)

Погода зовсім невесенняя на Драгобраті, Пилипці, Подобовці і в Буковелі

У Закарпатській області з-за різкого похолодання на відомому курорті Драгобрат випало до 10 сантиметрів опадів. Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами місцевих жителів, температура повітря опустилася до 6 градусів морозу.

Так, погода зовсім невесенняя на Драгобраті, Пилипці, Подобовці і в Буковелі.

У свою чергу, на самій вершині українських Карпат, горе Піп Іван Чорногірський також падає сніг. Температура повітря там становить 2 градуси морозу, а видимість становить до сотні метрів.

14 КВІТНЯ 2020 Весна)))) Опубліковано Василем Молдавчуком Понеділок, 13 квітня 2020 р.