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В Україні оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство     11.02.2020 - 16:07
В Україні оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Пориви вітру в Україні сягатимуть 20 м/с

Погода в Україні завтра, 12 лютого, за даними синоптиків, ускладниться поривами вітру до 20 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуації.

Як зазначається, сьогодні, 11 лютого, у більшості областей України очікується сильний вітер, у Карпатах - значний сніг та пориви вітру до 25 м/с. Завтра, 12 лютого, в Україні оголошено штормове попередження, очікується пориви вітру с до 20 м/с, що є першим рівнем небезпечності.

Пориви вітру до 15-20 м/с очікуються завтра також в Києві і області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 11 лютого, в Карпатах випало вже понад один метр снігу, місцями висота досягає 127 см. Температура повітря досягає -5 градусів. Сніг хуртовинний стабільний. Крім того, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост попереджає про шторм на горі Піп Іван. Туристам рекомендують утриматись від виходу у високогір'я.

Відзначимо, за даними рятувальників, через негоду в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів. Більшість з них в Івано-Франківській (93) та Львівській (75) областях.

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