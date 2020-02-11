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Сильний вітер, хуртовини і лавинна небезпека: синоптики попередили про погіршення погоди

Новини » Суспільство     11.02.2020 - 09:23
Сильний вітер, хуртовини і лавинна небезпека: синоптики попередили про погіршення погоди
Ілюстративне фото (facebook.com/Odessavfoto)

В Україні сьогодні очікується сильний вітер і хуртовини

Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні, 11 лютого очікуються сильний вітер, хуртовини й лавинна небезпека в Карпатах. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 11 лютого в більшості областей очікуються пориви вітру 15-20 м/с; в Карпатах значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовини (I рівень небезпеки).

Крім того, за прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні в Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що негода в Україні знеструмила майже 400 населених пунктів. Найбільше постраждали Львівська та Івано-Франківська області. Крім того, за вчорашній день через сильний вітер у цих регіонах зірвало покрівлю з більш ніж сотні будівель.

Відзначимо, напередодні в результаті різкої зміни погодних умов у Львівській області затримувалися поїзда. Зокрема, там шквальний вітер повалив дерева та пошкодив елементи залізничної інфраструктури.

Передбачається, що вже в середу, 13 лютого, в більшості областей України знову похолодає, нічна температура повітря опуститься до -5. Денна температура підійматиметься до невеликих плюсових значень.

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