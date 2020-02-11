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У Карпатах випало понад метр снігу

Новини » Надзвичайні події     11.02.2020 - 13:43
У Карпатах випало понад метр снігу
Фото: сніг у Карпатах (facebook.com/chornogora.rescue112)

На горі Піп Іван спостерігається шторм

Станом на 7 лютого висота снігового покриву у Карпатах подекуди перевищує один метр. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр у Facebook.

Так, станом на 8 ранку на сніголавинній станції Пожижевська зафіксовано висоту снігового покриву 36-127 сантиметрів. Температура повітря досягає -5 градусів. Сніг хуртовинний стабільний.

У Карпатах випало понад метр снігу

Крім того, від 22 до 66 сантиметрів снігу випало в районі сніголавинної станції Плай. Зазначається, що сніг свіжий, пиловидний та добре закріплений. Також спостерігається ожеледь. Температура повітря на сніголавинній станції до -4 градусів.

Підкреслимо, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост попереджає про шторм на горі Піп Іван.

"Увага!!! На г. Піп Іван Чорногірський шторм! Вітер південно-західний 28 м/с. Видимості немає, сильна хуртовина. Температура повітря -8. Туристам слід утриматись від виходу у високогір'я", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 7 лютого на сніголавинній станції Пожижевська було зафіксовано висоту снігового покриву 67-125 сантиметрів.

Як писало РБК-Україна, синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні, 11 лютого очікуються сильний вітер, хуртовини і лавинна небезпека в Карпатах. Зокрема, 11 лютого в більшості областей очікуються пориви вітру 15-20 м/с; в Карпатах значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовини (I рівень небезпеки).

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