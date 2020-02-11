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Негода в Україні знеструмила майже 400 населених пунктів

Новини » Надзвичайні події     11.02.2020 - 08:11
Негода в Україні знеструмила майже 400 населених пунктів
Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

У Львівській області вітер зривав дахи з будинків

В результаті погіршення погоди в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті погіршення погодних умов (шквалистий вітер, налипання мокрого снігу) знеструмлено 380 населених пунктів в 11 областях. Зокрема, постраждали наступні області: Івано-Франківська - 93, Львівська - 75, Чернігівська - 47, Полтавська - 42, Сумська - 40 Київська - 24, Черкаська - 20, Одеська - 17, Дніпропетровська - 10, Кіровоградська - 7 і Закарпатська - 5.

Крім того, в результаті поривів вітру пошкоджено покрівлі понад 100 будівель, а саме: у Львівській області 35 об'єктів соціально-побутової сфери, 25 приватних житлових будинків, 26 комунальних будинків, 3 допоміжних будівель і в Івано-Франківській області 12 покрівель об'єктів соціально побутової сфери.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через негоду у Львівській області затримувалися поїзда, бо шквальний вітер повалив дерева та пошкодив елементи залізничної інфраструктури.

На 11 лютого в більшості областей України оголошено штормове попередження, очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

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