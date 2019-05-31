В деяких областях України на вихідних очікується до +35

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Луганській, Донецькій, Дніпропетровській областях очікується до +35 градусів

Погода в Україні на вихідних буде теплою, в деяких районах температура підніметься до +35. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко Facebook.

За даними синоптика, в Карпатах вночі очікується від +7 до +12 градусів, а вдень у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській областях очікується до +35 градусів.

"Літо в Україні в більшості областей почнеться в умовах +24 +30 градусів. На Заході - трохи нижче, + 20 + 25 градусів", - написала вона.

На півдні, на сході і в більшості центральних областей + 33 градуси, місцями очікується до +33 +35 градусів.

Вона також повідомила, що атмосферні фронти північного циклону обумовлять дощі з грозами вздовж Вінницької, Черкаської, Полтавської, Сумської та Харківської областей. Грози можуть супроводжуватися шквалом і градом. У західних областях 1-2 червня опади будуть перериватися сонячними проясненнями.

У Києві на вихідних дощі можуть пройти, але без тривалих злив. Температура повітря складе +28 градусів.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що у найближчі години очікується погіршення погоди в Києві.