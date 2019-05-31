На Київ насувається гроза

Ілюстративне фото (Pixabey)

Грозова погода протримається до кінця дня

У найближчі години очікується погіршення погоди в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, 31 травня в столиці очікується гроза. У зв'язку з цим КМДА закликають жителів та гостей Києва дотримуватися правила поведінки під час грози.

На природі слід:

спуститися в долину;

відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;

відійти подалі від водойм;

на відкритій місцевості сховатися в ямку (рів), а групі людей слід розташуватися в поодинці;

зняти з себе металеві предмети і покласти окремо від себе,

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна сховатися (підкласти під себе)

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах

Під час грози не можна:

ховатися під високими деревами;

сидіти на галявинах;

ховатися під скелями;

йти відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою;

купатися.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні 31 травня оголошено штормове попередження. У більшості західних, північних, центральних та Одеській областях очікуються грози. Вдень місцями град і шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, сьогодні погода в Україні у більшості західних, північних, центральних та Одеській областях очікуються короткочасні дощі та грози. Днем місцями можливий град та шквали до 15-20 м/с. На решті території - без опадів.

Температура повітря в західних областях вдень прогріється до +18 +23 градусів. На решті території України вдень +28 +33 градуси.