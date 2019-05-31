На Київ насувається гроза

Грозова погода протримається до кінця дня
У найближчі години очікується погіршення погоди в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Повідомляється, 31 травня в столиці очікується гроза. У зв'язку з цим КМДА закликають жителів та гостей Києва дотримуватися правила поведінки під час грози.
На природі слід:
Під час грози не можна:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні 31 травня оголошено штормове попередження. У більшості західних, північних, центральних та Одеській областях очікуються грози. Вдень місцями град і шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).
Крім того, сьогодні погода в Україні у більшості західних, північних, центральних та Одеській областях очікуються короткочасні дощі та грози. Днем місцями можливий град та шквали до 15-20 м/с. На решті території - без опадів.
Температура повітря в західних областях вдень прогріється до +18 +23 градусів. На решті території України вдень +28 +33 градуси.