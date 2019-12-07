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Пожежі в Одесі надали статус НС регіонального рівня

Новини » Надзвичайні події     07.12.2019 - 12:38
Пожежі в Одесі надали статус НС регіонального рівня
Фото: пожежа в Одесі (dsns.gov.ua)

В ОДА створять штаб з ліквідації надзвичайної ситуації

В Одеській обласній державній адміністрації присвоїли пожежі у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, яка сталася 4 грудня, статус надзвичайної ситуації регіонального рівня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думская".

Також голова Одеської ОДА доручив створити штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, однак поки невідомо, хто саме його очолить. Робота штабу буде організована на базі обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, в ДСНС повідомляють, що на місці трагедії досі триває ліквідація наслідків пожежі та пошук можливих загиблих. Станом на 7 грудня безвісти зниклими після пожежі вважаються 10 людей. Для ліквідації завалів та розчищення території будівлі рятувальники задіяли автокран FAUN. Зараз триває розбір конструкцій на цокольному поверсі будівлі.

Нагадаємо, що поки відомо про 5 загиблих внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Ввечері 6 грудня під завалами будівлі було виявлено тіло жінки. Цього ж дня було виявлено ще два тіла - чоловіки і жінки. Перша жертва трагедії померла у лікарні 4 грудня, а наступного дня під завалами виявили ще одне тіло.

Як відомо, 4 грудня близько 10:00 у будівлі Одеського коледжу сталася пожежа. Однією з причин пожежі вважають пробеми з проводкою в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. В результаті пожежі постраждали понад 30 людей.

У лікарнях залишаються 11 постраждалих під час пожежі в одеському коледжі В уряді створили комісію з розслідування причин пожежі в Одесі
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