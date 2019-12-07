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Число жертв в результаті пожежі в Одесі продовжує рости

Новини » Надзвичайні події     07.12.2019 - 19:49
Число жертв в результаті пожежі в Одесі продовжує рости
Фото: пожежа в Одесі (dsns.gov.ua)

У лікарні помер рятувальник, який брав участь у гасінні пожежі

Кількість жертв пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу зросла до восьми осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Як наголошується, в лікарні помер рятувальник, який брав участь у гасінні пожежі.

"Сьогодні в лікарні від отриманих під час гасіння пожежі травм помер рятувальник, 1976 р., госпіталізований 4 грудня", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, кількість жертв зросла до восьми. Доля ще восьми осіб залишається невідомою.

Пошукова операція на місці події триває.

Нагадаємо, поліція області встановила у кримінальному провадженні за фактом пожежі в одеському коледжі перших підозрюваних.

Раніше глава Одеської облдержадміністрації присвоїв пожежі в навчальному закладі статус регіональної надзвичайної ситуації, а також створив штаб з її ліквідації. Станом на 7 грудня без вісті зниклими після пожежі вважаються десять чоловік.

Як відомо, 4 грудня близько 10:00 у приміщенні Одеського коледжу сталася пожежа. Однією з причин пожежі вважають пробеми з проведенням в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. В результаті пожежі постраждали більше 30 чоловік.

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