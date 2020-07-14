ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Харкові за добу випала рекордна кількість опадів

Харків, Україна, Вівторок 14 липня 2020 12:03
У Харкові за добу випала рекордна кількість опадів
Фото: наслідки негоди у Харкові (facebook.com kharkivmeteo)
Автор: Роман Калиниченко

Минулий рекорд зафіксували у липні 1881 року

На метеостанції Харкова внаслідок сильних дощів випало 87 мм опадів. Це найбільший добовий показник за весь період спостережень.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Там розповіли, що з вечора 13 липня і до 9 години ранку 14 липня по Харкову та області пройшли сильні дощі.

"За 12 годин на метеостанції Харкова випало 87 мм, що є абсолютним добовим максимумом опадів не тільки для липня, а й в цілому для станції за весь період спостережень. Минулий рекорд був зафіксований у липні далекого 1881 року і складав 83 мм", - йдеться у повідомленні.

Найбільше опадів - 104 мм - випало на метеостанції Слобожанське у 50 км на південний схід від Харкова.

У гідрометцентрі попередили про високу ймовірність дощу протягом поточного дня. Відповідно, сумарна кількість опадів до кінця доби може збільшитися.

"Для лісостепової зони такі інтенсивні опади є рідкісним явищем. Причиною таких рясних опадів стало проходження через територію області хвилі на холодному фронті, за рахунок чого розвивалась інтенсивна конвекція. Оскільки повітряні течії на висотах були дуже слабкими, то зона опадів стояла майже нерухомо над центральними районами області", - пояснили у гідрометцентрі.

Нагадаємо, у Харкові 13 липня пройшла сильна злива, вода заблокувала рух транспорту, а деякі автомобілісти залишилися замкненими в своїх машинах.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ХарківХарківдожди
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся