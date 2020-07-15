Дощі у чотирьох областях та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Температура повітря в Україні коливатиметься від +17 до +27

Сьогодні, 15 липня, погода переважно на всій території України буде похмурою та прохолодною, однак у чотирьох областях очікуються грозові дощі. Температура повітря в Україні коливатиметься від +17 до +27.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, дощі сьогодні спостерігатимуться у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. У всіх інших регіонах буде сухо та без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде в межах +20 +25 тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +9 +11.

У центральних та північних областях температура вдень становитиме від +17 до +23, а вночі вона опуститься до +9 +14 градусів.

У східних та південних областях температура вдень буде від +20 до +27, а вночі від +11 до +16.

Фото: погода в Україні на 15 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

Сьогодні у Києві та області буде спостерігатись помірна хмарність. Температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +24 градусів тепла, а вночі від +10 до +14.

Фото: погода в Києві та області на 15 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, на метеостанції Харкова в результаті сильних дощів випало 87 мм опадів: це найбільший добовий показник за весь період спостережень.

Крім того раніше повідомлялось, що у липні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, що на 1-2 градусів тепла вище середніх багаторічних значень.