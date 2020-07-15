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У Сумській області через негоду знеструмлено 57 населених пунктів

Сумська область, Середа 15 липня 2020 08:22
У Сумській області через негоду знеструмлено 57 населених пунктів
Фото: відновлення електропостачання (dsns.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

Внаслідок ускладнення погодних умов у Сумській області залишились без світла 57 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, через дощі та сильні пориви вітру в області спрацювали системи захисту ліній електропередач, які знеструмили 57 населених пунктів.

Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, погода переважно на всій території України буде похмурою та прохолодною, однак у Сумській та ще трьох областях очікуються грозові дощі.

Також РБК-Україна повідомляло, що на метеостанції Харкова в результаті сильних дощів випало 87 мм опадів: це найбільший добовий показник за весь період спостережень.

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