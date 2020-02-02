В Україні оголосили штормове попередження

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Прогнозують сильний вітер до 25 м/с

Погода в Україні сьогодні, 2 лютого, суттєво погіршиться, очікується сильний вітер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, сьогодні у Вінницькій, Житомирській та західних областях можливі пориви вітру 15-20 м/с. У Карпатах сьогодні також штормитиме, сила вітру досягне 25 м/с.

У зв'язку з сильним вітром в Україні було оголошено жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що у неділю на всій території країни очікуються дощі, подекуди з мокрим снігом. Температура повітря сьогодні коливатиметься від +5 до +10 градусів, подекуди термометри покажуть до +15. Вночі прогнозують від 0 до +6.

Також РБК-Україна писало, що синоптики попередили про високу небезпеку сходження лавин у Карпатах. У горах Закарпатської та Івано-Франківської областей було оголошено 3 рівень небезпеки.

Крім того, станом на 1 лютого через негоду в Україні було знеструмлено майже 100 населених пунктів у двох областях. Проблеми з електропостачанням спостерігаються у Сумській та Чернігівській областях.