ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні оголосили штормове попередження

Новини » Суспільство     02.02.2020 - 10:26
В Україні оголосили штормове попередження
Ілюстративне фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Прогнозують сильний вітер до 25 м/с

Погода в Україні сьогодні, 2 лютого, суттєво погіршиться, очікується сильний вітер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, сьогодні у Вінницькій, Житомирській та західних областях можливі пориви вітру 15-20 м/с. У Карпатах сьогодні також штормитиме, сила вітру досягне 25 м/с.

У зв'язку з сильним вітром в Україні було оголошено жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що у неділю на всій території країни очікуються дощі, подекуди з мокрим снігом. Температура повітря сьогодні коливатиметься від +5 до +10 градусів, подекуди термометри покажуть до +15. Вночі прогнозують від 0 до +6.

Також РБК-Україна писало, що синоптики попередили про високу небезпеку сходження лавин у Карпатах. У горах Закарпатської та Івано-Франківської областей було оголошено 3 рівень небезпеки.

Крім того, станом на 1 лютого через негоду в Україні було знеструмлено майже 100 населених пунктів у двох областях. Проблеми з електропостачанням спостерігаються у Сумській та Чернігівській областях.

Укргідрометцентр спрогнозував погоду на лютий Потепління до +14 та дощі: прогноз на вихідні
Новини України ГідрометцентрШтормове попередження
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся