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В Украине объявили штормовое предупреждение

Новости » Общество     02.02.2020 - 10:26
В Украине объявили штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Прогнозируют сильный ветер до 25 м/с

Погода в Украине сегодня, 2 февраля, существенно ухудшится, ожидается сильный ветер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, сегодня в Винницкой, Житомирской и западных областях возможны порывы ветра 15-20 м/с. В Карпатах сегодня также будет штормить, сила ветра достигнет 25 м/сек.

В связи с сильным ветром в Украине был объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в воскресенье на всей территории страны ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха сегодня будет колебаться от +5 до +10 градусов, местами термометры покажут до +15. Ночью прогнозируют от 0 до +6.

Также РБК-Украина писало, что синоптики предупредили о высокой опасности схождения лавин в Карпатах. В горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей был объявлен 3 уровень опасности.

Кроме того, по состоянию на 1 февраля из-за непогоды в Украине были обесточены почти 100 населенных пунктов в двух областях. Проблемы с электроснабжением наблюдаются в Сумской и Черниговской областях.

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