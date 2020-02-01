Через негоду в Україні знеструмлено майже 100 населених пунктів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Населені пункти знеструмлені в Сумській і Чернігівській областях

Станом на 7:00 ранку 1 лютого через опади та пориви вітру знеструмленими залишаються 93 населених пунктів у двох областях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За станом на 7:00 1 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 93 населених пункти у двох областях. Так, в Сумській області залишаються знеструмленими 78 населених пунктів, в Чернігівській - 15. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що станом на 7:00 ранку 31 січня внаслідок опадів та поривів вітру знеструмленими залишаються 602 населених пункти в двох областях. Зазначалося, що без світла залишилися в Сумській області - 440 населених пунктів, а в Чернігівській - 162 населених пункти.

У січні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується 0-3 градуси морозу, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті - 0-3 градусів тепла, що на 1,5-2,0 вище середніх багаторічних значень. За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 22-70 мм, в горах Криму до 108 мм, що у західних областях у межах середніх багаторічних значень, на решті території - менше середніх багаторічних значень.