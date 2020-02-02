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З температурою +15 та дощем: якою буде погода сьогодні

Новини » Суспільство     02.02.2020 - 10:00
З температурою +15 та дощем: якою буде погода сьогодні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні потепліє до +9

Погода в Україні у неділю, 2 лютого, буде дощовою у всіх областях, але температура повітря подекуди зросте до +15 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Так, наприкінці тижня, попри дощі з мокрим снігом, варто очікувати суттєвого потепління. Температура повітря вдень коливатиметься від +5 до +10 градусів. На півдні термометри вдень покажуть від +12 до +15 градусів.

Вночі також буде тепло, лише на півночі та сході температура коливатиметься від 0 до +3. На решті території вночі прогнозують від +3 до +6 градусів вище нуля.

З температурою +15 та дощем: якою буде погода сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні синоптики прогнозують дощову погоду. Вдень температура повітря у Києві буде в межах +7...+9 градусів. Вночі термометри покажуть від +3 до +5 градусів. Очікується південно-західний вітер, 7-12 м/с.

З температурою +15 та дощем: якою буде погода сьогодні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 1 лютого через негоду в Україні було знеструмлено майже 100 населених пунктів. Проблеми з електропостачанням зафіксовано у Сумській та Чернігівській областях.

Також РБК-Україна писало, що синоптики попередили про високу небезпеку сходження лавин у Карпатах. У горах Закарпатської та Івано-Франківської областей було оголошено 3 рівень небезпеки.

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