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В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами

Новини » Суспільство    05.06.2019 - 08:00
В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні від +26 до +28

Погода в Україні 5 червня 2019 буде переважно дощовою, також очікуються грози, температура повітря вдень сягне +30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України опадів не очікується, температура вдень від +27 до +30 вночі від +15 до +19. У центральних регіонах пройдуть дощі з грозами, вдень від +25 до +28, вночі від +15 до +18. На півдні температура повітря вдень від +25 до +30, вночі від +17 до +20. У Криму вдень від +27 до +29, вночі від +15 до +17.

На заході України сьогодні пройдуть дощі з грозами, вдень від +23 до +27, вночі від +14 до +17. У північних областях вдень від +25 до +27, вночі від +15 до +18.

В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами

Фото: погода в Україні

Погода в Києві на сьогодні

У столиці України 5 червня вдень очікуються дощі, можливо з грозами, денна температура повітря складе від +25 до +27, вночі від +16 до +18. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами

Фото: погода в Києві та області
 

Завтра в Україні очікуються дощі та шквали
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