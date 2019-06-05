В Україні завтра пройдуть дощі з грозами

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В східних областях та частині центральних областей очікується менша ймовірність дощів

Погода в Україні: завтра, 6 червня, в Україні знову будуть короткочасні дощі та грози, місцями сильні зливи, шквали та подекуди град. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталю Діденко у Facebook.

Завтра в східних областях та частині центральних областей очікується менша ймовірність дощів. Температура повітря в Україні передбачається у четвер +25+30 градусів, на сході та півдні місцями до +32 градусів, на заході +23+27 градусів.

Синоптик зазначає, що у Києві 6 червня короткочасні дощі будуть чергуватимуться із сонцем, максимальна температура повітря досягне +27, +28 градусів. Зокрема, Діденко додала, що у столиці найближчим часом зростатиме температура до +30+33 градусів.

Фото: погода в Україні (facebook.com/tala.didenko)

Зазначимо, сьогодні в Україні переважно дощі та грози. На сході опадів немає, температура вдень +27 до +30, а вночі очікується від +15 до +19. На заході України йдуть дощі з грозами, вночі очікується температура від +14 до +17. У Києві сьогодні був дощ, наразі хмарно. Температура повітря вночі очікується від +16 до +18.