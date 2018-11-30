ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

МІП та прикордонники розробляють механізм в’їзду іноземних журналістів у Крим

Новини » Політика    30.11.2018 - 23:54
МІП та прикордонники розробляють механізм в’їзду іноземних журналістів у Крим
Фото: в’їзд в окупований Крим (dpsu.gov.ua)

Держприкордонслужба на час воєнного стану запровадила обмеження на в`їзд іноземців на територію окупованого Росією півострова

Міністерство інформаційної політики разом із Державною міграційною службою і Державною прикордонною службою розробляють процедуру для можливості доступу іноземних журналістів до тимчасово окупованого Криму під час воєнного стану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МІП.

У Мінінформполітики нагадують, що на час запровадженого в окремих областях України воєнного стану Держприкордонслужба запровадила обмеження на в`їзд іноземних громадян на територію окупованого Росією Криму.

"У зв‘язку із запровадженням Держприкордонслужбою України обмежень на в`їзд для іноземних громадян на територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим на час дії правового режиму воєнного стану, Міністерство інформаційної політики у контакті з Державною міграційною службою і Державною прикордонною службою України працюють над виробленням процедури, яка забезпечить механізм доступу іноземних журналістів до тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Україна закрила в'їзд для чоловіків з Росії у віці 16-60 років. У зв'язку з воєнним станом чоловіків з російським громадянством будуть пускати до України тільки з гуманітарних причин.

 

Воєнний стан: за дві доби в Україну не пропустили понад 100 громадян РФ РФ не буде забороняти в'їзд для українців, - МЗС Росії
Новини України КримМинистерство информационной политикивоенное положение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся