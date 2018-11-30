МІП та прикордонники розробляють механізм в’їзду іноземних журналістів у Крим

Фото: в’їзд в окупований Крим (dpsu.gov.ua)

Держприкордонслужба на час воєнного стану запровадила обмеження на в`їзд іноземців на територію окупованого Росією півострова

Міністерство інформаційної політики разом із Державною міграційною службою і Державною прикордонною службою розробляють процедуру для можливості доступу іноземних журналістів до тимчасово окупованого Криму під час воєнного стану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МІП.

У Мінінформполітики нагадують, що на час запровадженого в окремих областях України воєнного стану Держприкордонслужба запровадила обмеження на в`їзд іноземних громадян на територію окупованого Росією Криму.

"У зв‘язку із запровадженням Держприкордонслужбою України обмежень на в`їзд для іноземних громадян на територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим на час дії правового режиму воєнного стану, Міністерство інформаційної політики у контакті з Державною міграційною службою і Державною прикордонною службою України працюють над виробленням процедури, яка забезпечить механізм доступу іноземних журналістів до тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Україна закрила в'їзд для чоловіків з Росії у віці 16-60 років. У зв'язку з воєнним станом чоловіків з російським громадянством будуть пускати до України тільки з гуманітарних причин.