В Україні розпочали моніторинг якості опалення

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НКРЕКП буде оцінювати безперервність теплопостачання, якість теплоносія і послуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), вперше впроваджує моніторинг показників якості у сфері теплопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НКРЕКП.

Повідомляється, що на засіданні регулятора прийняли проекти форм річної та квартальної звітності за показниками безперервності теплопостачання та якості теплової енергії. Це дозволить комісії отримувати інформацію про показники якості теплопостачання за трьома напрямками:

1) безперервність теплопостачання (щорічно):

середня тривалість перерв в теплопостачанні;

кількість перерв;

середня тривалість ліквідації наслідків аварії понад допустимого строку.

2) якість теплоносія (щорічно):

кількість випадків недотримання параметрів тиску/температури за результатами проведених вимірювань.

3) комерційна якість надання послуг (щоквартально):

кількість наданих послуг;

кількість та відсоток послуг, час виконання яких перевищив встановлені терміни.

Передбачається, що моніторинг дозволить регулятору інформувати споживачів і зацікавлені сторони про показники якості послуг з теплопостачання, а також в перспективі враховувати показники якості послуг при встановленні тарифів ліцензіатів у сфері теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 26 жовтня в Україні до опалення підключили майже половину житлових будинків.

Відзначимо, напередодні стало відомо, що Регуляторна служба не погодила постанову Кабміну про зростання ціни на газ.