В Україні до опалення підключили майже половину житлових будинків, - Зубко

Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна)

До опалення підключили 60% соціальної інфраструктури та 45% житлових будинків

В Україні на сьогодні до опалення підключили майже половину житлових будинків. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко, передає РБК-Україна з посиланням на реліз відомства.

За його словами, в Україні загалом більше 15 тис. шкіл, 18 тис. дитячих садів, 2712 лікарень і 82 тис. будинків, які потребують централізованого опалення. На сьогодні до опалення підключили 60% соціальної інфраструктури та 45% житлових будинків.

"Україна на 100% технічно готова до проходження опалювального сезону. У центрі і на півночі країни він вже почався і, в першу чергу, це стосується соціальної інфраструктури. Південь країни запустився поки на 10-15%, оскільки температурний режим в Херсоні, Миколаєві, Одесі та Запоріжжі набагато вищий, ніж у Києві", - зазначив Зубко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тарифи на тепло і гарячу воду з грудня можуть зрости на 16%.

Також цього тижня в Києві до опалення підключили понад 70% будинків. У той же час будинки, які управляються ОСББ та кооперативами, підключені на 40%, оскільки тепло подається за індивідуальними заявками.