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В Украине начали мониторинг качества отопления  

Новости » Энергетика    29.10.2018 - 09:05
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

НКРЭКУ будет оценивать непрерывность теплоснабжение, качество теплоносителя и услуг

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), впервые внедряет мониторинг показателей качества в сфере теплоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НКРЭКУ.

Сообщается, что на заседании регулятора приняли проекты форм годовой и квартальной отчетности по показателям непрерывности теплоснабжения и качества тепловой энергии. Это позволит комиссии получать информацию о показателях качества теплоснабжения по трем направлениям:

1) непрерывность теплоснабжения (ежегодно):

  • средняя продолжительность перерывов в теплоснабжении;
  • количество перерывов;
  • средняя продолжительность ликвидации последствий аварии сверх допустимого срока.

2) качество теплоносителя (ежегодно):

  • количество случаев несоблюдения параметров давления/температуры по результатам проведенных измерений.

3) коммерческое качество предоставления услуг (ежеквартально):

  • количество предоставленных услуг;
  • количество и процент услуг, время выполнения которых превысило установленные сроки.

Предполагается, что мониторинг позволит регулятору информировать потребителей и заинтересованные стороны о показателях качества услуг по теплоснабжению, а также в перспективе учитывать показатели качества услуг при установлении тарифов лицензиатам в сфере теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 26 октября в Украине к отоплению подключили почти половину жилых домов.

Отметим, накануне стало известно, что Регуляторная служба не согласовала постановление Кабмина о росте цены на газ.

 

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Темы: Отопительный сезон
Новости Украины отоплениеНКРЭКУмониторинг
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