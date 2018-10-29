В Украине начали мониторинг качества отопления  

НКРЭКУ будет оценивать непрерывность теплоснабжение, качество теплоносителя и услуг
Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), впервые внедряет мониторинг показателей качества в сфере теплоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НКРЭКУ.
Сообщается, что на заседании регулятора приняли проекты форм годовой и квартальной отчетности по показателям непрерывности теплоснабжения и качества тепловой энергии. Это позволит комиссии получать информацию о показателях качества теплоснабжения по трем направлениям:
1) непрерывность теплоснабжения (ежегодно):
2) качество теплоносителя (ежегодно):
3) коммерческое качество предоставления услуг (ежеквартально):
Предполагается, что мониторинг позволит регулятору информировать потребителей и заинтересованные стороны о показателях качества услуг по теплоснабжению, а также в перспективе учитывать показатели качества услуг при установлении тарифов лицензиатам в сфере теплоснабжения.
Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 26 октября в Украине к отоплению подключили почти половину жилых домов.
Отметим, накануне стало известно, что Регуляторная служба не согласовала постановление Кабмина о росте цены на газ.