Регуляторна служба не погодила постанову Кабміну про зростання ціни на газ

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У Регуляторній службі заявили, що в Кабміні не дотрималися принципів регуляторної політики

Державна регуляторна служба не погодила проект постанови Кабінету міністрів про зростання тарифів на газ для населення в три етапи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт служби.

В опублікованому рішенні говориться, що служба отримала даний проект постанови 18 жовтня, а уряд прийняв його вже наступного дня. Також повідомляється, що служба вже погоджувала постанову з такою ж назвою, однак запропонований 18 жовтня проект відрізняється від раніше узгодженого.

Зокрема, в документах відсутній аналіз регуляторного впливу постанови на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту принципам регуляторної політики. Крім того, в Регулуяторній службі зазначають, що зазначена редакція не відповідає досягнутим раніше збалансованим угодам між учасниками ринку природного газу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України опублікував рішення про спеціальні зобов'язання "Нафтогазу" з підвищеною ціною на газ, в якому розрахований зростання тарифів до 1 травня 2020 року.

19 жовтня український уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення підвищити ціну на газ для населення.