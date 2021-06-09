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В Україні можуть спростити вилучення нелегального контенту на веб-сайтах

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Україна, Середа 09 червня 2021 16:05
В Україні можуть спростити вилучення нелегального контенту на веб-сайтах Фото: Кабмін підтримав закон про спрощення вилучення нелегального контенту на веб-сайтах (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть спростити вилучення нелегального контенту на веб-сайтах в інтернеті. Кабінет міністрів схвалив відповідний проект закону під час свого засідання.

Про це повідомляє урядовий портал.

Документ спрямований на адаптацію законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав до стандартів Європейського союзу.

Закон спрощує для правовласників вилучення нелегального контенту на веб-сайтах в інтернеті та поширює цю процедури на всі об’єкти авторського права і суміжних прав.

Передбачається автоматичне набуття роботодавцями і замовниками прав на комп'ютерні програми і бази даних, створені як службові твори або в рамках виконання договорів замовлення.

Розширюються випадки вільного використання об'єктів авторського права і суміжних прав в інтересах суспільства.

У законі прописане й отримання права на порядок укладання ліцензійних договорів на основі публічної пропозиції.

Також посилюється захист неоригінальних баз даних, об'єктів, створених за допомогою штучного інтелекту, традиційних виражень культури.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві внутрішніх справ просили Верховну раду посилити кримінальну відповідальність за злочини у сфері інтелектуальної власності.

Як писало РБК-Україна, в Україні з'явиться єдиний орган інтелектуальної власності. Рада минулого року схвалила в другому читанні законопроект №2255.

Так, у 2017 році в Європейському союзі заявили про занадто повільний прогрес України в реформі законодавства у сфері прав інтелектуальної власності.

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