В Украине могут упростить изъятие нелегального контента на веб-сайтах
В Украине могут упростить изъятие нелегального контента на сайтах в интернете. Кабинет министров одобрил соответствующий проект закона во время своего заседания.
Документ направлен на адаптацию законодательства Украины в сфере авторского права и смежных прав к стандартам Европейского союза.
Закон упрощает для правообладателей изъятие нелегального контента на веб-сайтах в интернете и распространяет эту процедуры на все объекты авторского права и смежных прав.
Предусмотрено автоматическое приобретение работодателями и заказчиками прав на компьютерные программы и базы данных, созданные как служебные произведения или в рамках выполнения договоров заказа.
Расширяются случаи свободного использования объектов авторского права и смежных прав в интересах общества.
В законе прописано и получение права на порядок заключения лицензионных договоров на основе публичного предложения.
Также усиливается защита неоригинальных баз данных, объектов, созданных с помощью искусственного интеллекта, традиционных выражений культуры.
Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел просили Верховную раду усилить уголовную ответственность за преступления в сфере интеллектуальной собственности.
Как писало РБК-Украина, в Украине появится единый орган интеллектуальной собственности. Рада в прошлом году приняла во втором чтении законопроект №2255.
Так, в 2017 году в Европейском союзе заявили о слишком медленный прогресс Украины в реформе законодательства в сфере прав интеллектуальной собственности.