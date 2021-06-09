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В Украине могут упростить изъятие нелегального контента на веб-сайтах

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Украина, Среда 09 июня 2021 16:05
В Украине могут упростить изъятие нелегального контента на веб-сайтах Фото: Кабмин поддержал закон об упрощении изъятия нелегального контента на веб-сайтах (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут упростить изъятие нелегального контента на сайтах в интернете. Кабинет министров одобрил соответствующий проект закона во время своего заседания.

Об этом сообщает правительственный портал.

Документ направлен на адаптацию законодательства Украины в сфере авторского права и смежных прав к стандартам Европейского союза.

Закон упрощает для правообладателей изъятие нелегального контента на веб-сайтах в интернете и распространяет эту процедуры на все объекты авторского права и смежных прав.

Предусмотрено автоматическое приобретение работодателями и заказчиками прав на компьютерные программы и базы данных, созданные как служебные произведения или в рамках выполнения договоров заказа.

Расширяются случаи свободного использования объектов авторского права и смежных прав в интересах общества.

В законе прописано и получение права на порядок заключения лицензионных договоров на основе публичного предложения.

Также усиливается защита неоригинальных баз данных, объектов, созданных с помощью искусственного интеллекта, традиционных выражений культуры.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел просили Верховную раду усилить уголовную ответственность за преступления в сфере интеллектуальной собственности.

Как писало РБК-Украина, в Украине появится единый орган интеллектуальной собственности. Рада в прошлом году приняла во втором чтении законопроект №2255.

Так, в 2017 году в Европейском союзе заявили о слишком медленный прогресс Украины в реформе законодательства в сфере прав интеллектуальной собственности.

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