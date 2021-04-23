У МВС просять Раду посилити кримінальну відповідальність за порушення авторських прав
У Міністерстві внутрішніх справ просять Верховну раду посилити відповідальність за злочини у сфері інтелектуальної власності. Йдеться про кримінальну відповідальність.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
Заступник глави міністерства Антон Геращенко наголосив, що злочинцям часто вдається уникати відповідальності за скоєння злочинів проти інтелектуальної власності саме через недосконалість законодавства.
"Той, хто краде гроші чи товари, отримує реальний строк. А той, хто краде авторські права чи підробляє товари - штрафи чи умовне покарання. Саме тому я закликаю народних депутатів збільшити кримінальну відповідальність за злочини у сфері інтелектуальної власності", - зазначив замміністра.
Геращенко також звернув увагу, що необхідно поглиблювати рівень взаємодії правоохоронних органів та правовласника, щоб ефективніше розслідувати злочини, пов'язані із контрафактною діяльністю.
Нагадаємо, в Україні з'явиться єдиний орган інтелектуальної власності. Верховна рада минулого року схвалила в другому читанні законопроект №2255.
Як писало РБК-Україна, в 2017 році в Європейському союзі заявили про занадто повільний прогрес України в реформі законодавства у сфері прав інтелектуальної власності.