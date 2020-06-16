ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні з'явиться новий державний орган

Новини » Політика     16.06.2020 - 14:32
В Україні з'явиться новий державний орган
Фото: в Україні з'явиться нацорган інтелектуальної власності (freepik.com)

Рада прийняла в другому читанні законопроект №2255

В Україні з'явиться єдиний орган інтелектуальної власності. Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №2255.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 245 парламентаріїв.

Закон вводить дворівневу систему державного управління сферою інтелектуальної власності. Згідно з нею, Мінекономіки буде реалізовувати державну політику у сфері інтелектуальної власності.

А Національний орган інтелектуальної власності буде займатися видачею охоронних документів (патентів, свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності.

При цьому орган функціонуватиме як юридична особа публічного права (державна організація) і буде належати до сфери управління Мінекономіки.

Нагадаємо, в лютому парламент схвалив даний проект за основу, його тоді підтримали 307 нардепів.

Як писало РБК-Україна, в 2017 році в Європейському союзі заявили про занадто повільний прогрес України в реформі законодавства у сфері прав інтелектуальної власності.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна Радаинтеллектуальная собственность
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся