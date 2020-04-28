В Україні вилікувались від коронавірусу майже 1 тис. осіб

Наразі в Україні підтверджено 9 410 випадків зараження коронавірусною інфекцією, з яких одужали майже тисячу осіб. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я (МОЗ) Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Втім, міністр охорони здоров'я повідомив, що з загальної кількості в Україні інфікувались 639 дітей.

"За весь час пандемії захворіли 9 410 людей, з них 639 дітей, а також 1843 медпрацівники. При цьому загалом одужало 992 особи. А летальних випадків 239", - заявив Степанов.

Нагадаємо, в Україні може не відбутися пік захворюваності коронавірусом COVID-19 при дотриманні всіх карантинних заходів.

Також МОЗ повідомив, що станом на ранок 28 квітня, кількість заражених коронавірусом в Україні за добу склала 401 людина. Додамо, що це на 9 випадків більше, ніж вчора.

Крім того, станом на ранок 28 квітня у Львівській області зареєстрували 371 випадок інфікування коронавірусною інфекцією, з яких 13 людей захворіли минулої доби. Зараз у лікарні перебуває 101 особа, з них в реанімації - чотири особи, на апаратні ШВЛ немає нікого.