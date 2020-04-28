Коронавірус у Львівській області: померло вже 13 пацієнтів

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Пацієнт перебував у лікарні з початку місяця, але коронавірус був підтверджений лише 26 квітня

У Львівській області кількість летальних випадків від коронавірусу COVID-19 зросла до 13. Про це повідомили у Львівському штабі по боротьбі з коронавірусом.

Повідомляється, що 27 квітня помер пацієнт 1946 року народження, який проживав у Рудному. У нього були супутні патології - гіпертонічна хвороба, ІХС.

"Пацієнт був переведений у Центр легеневого здоров'я з першої міської клінічної лікарні ім. Князя Лева ще 21 квітня. На лікуванні у першій міській лікарні пацієнт перебував з 3 до 21 квітня. Результати ПЛР-аналізу за 4 квітня були негативними. Повторний забір біоматеріалу зроблено 23 квітня, позитивний результат отримано 26 квітня", - повідомили в штабі.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області зареєстровано 371 випадок інфікування коронавірусом, з яких 13 осіб захворіли за минулу добу.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 18 нових летальних випадків від коронавірусу. Всього в країні 239 осіб з COVID-19 померли.

Всього, за даними Моз, станом на ранок 28 квітня заразилися коронавірусом 9 410 осіб, з них 401 за минулу добу. 992 пацієнта вже одужали.