У Львівській області зареєстрували 13 нових випадків коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі в області зареєстрували 371 випадок інфікування коронавірусом

Станом на ранок 28 квітня у Львівській області зареєстрували 371 випадок інфікування коронавірусною інфекцією, з яких 13 людей захворіли минулої доби. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Як повідомляється, наразі у Львівській області зареєстрували 371 випадок інфікування коронавірусом, а також 13 летальних випадків та ще 58 пацієнтів одужали.

Крім того, за весь період до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1633 особи, з них госпіталізували - 344, на амбулаторному лікуванні перебуває - 1289 осіб, виписали - 243 пацієнтів. Зараз у лікарні перебуває 101 особа, з них в реанімації - чотири особи, на апаратні ШВЛ немає нікого.

Нагадаємо, вчора у Львівській області зафіксовано 358 випадків зараження коронавірусною інфекцією, ще 12 людей померли та 57 вилікувались.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що в обласній лікарні інтенсивного лікування в Маріуполі близько тисячі медиків пройдуть перевірку на COVID-19. Усі вони контактували з 19 медиками, у яких було підтверджено коронавірус.