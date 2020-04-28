В Украине вылечились от коронавируса почти 1 тыс. человек

Сейчас в Украине подтверждено 9 410 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых выздоровели почти тысячу человек. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Впрочем, министр здравоохранения сообщил, что из общего числа в Украине заразились 639 детей.

"За все время пандемии заболели 9 410 человек, из них 639 детей, а также 1843 медработника. При этом в целом выздоровели 992 человека. А летальных случаев 239", - заявил Степанов.

Напомним, в Украине может не состояться пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 при соблюдении всех карантинных мер.

Также Минздрав сообщил, что по состоянию на утро 28 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине за сутки составило 401 человек. Добавим, что это на 9 случаев больше, чем вчера.

Кроме того, по состоянию на утро 28 апреля во Львовской области зарегистрирован 371 случай инфицирования коронавирусной инфекцией, из которых 13 человек заболели за прошлые сутоки. Сейчас в больнице находится 101 человек, из них в реанимации - четыре лица, на аппаратные ИВЛ нет никого.