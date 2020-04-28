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МОЗ: при дотриманні всіх карантинних заходів пік малоймовірний

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 09:37
МОЗ: при дотриманні всіх карантинних заходів пік малоймовірний
Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Раніше в МОЗ повідомляли про можливий пік через тиждень

В Україні може не відбутися пік захворюваності коронавірусом COVID-19 при дотриманні всіх карантинних заходів. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Як наголосив міністр, для цього в Україні і вводилися обмежувальні заходи карантину.

"Всі ці заходи, які ми проводимо, з точки зору введення карантину, я впевнений, що якщо ми будемо слідувати рекомендаціям та затвердженого плану Моз, ми в змозі уникнути піку", - заявив Степанов.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що у Міністерстві охорони здоров'я очікують новий спалах коронавірусу через тиждень. За його словами, пік очікується якраз через 14 днів після Великодня, так як багато українців не дотримувалися умови карантину в цей день.

Нагадаємо, за останніми даними Моз, станом на ранок 28 квітня в Україні число заражених коронавірусом склало 9 410 чоловік. За минулу добу підтвердили 401 новий випадок, що на 9 більше, ніж днем раніше. При цьому одужали 992 пацієнта.

Також повідомлялося, що за минулу добу в Україні померло 18 пацієнтів з COVID-19. Загальна кількість жертв коронавіруса зросла до 239.

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