Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 401 новий випадок зараження

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірусом в Україні заразились вже 9 410 людей

МОЗ повідомив, що станом на ранок 28 квітня, кількість заражених коронавірусом в Україні склала 9 410 людей, фіксується збільшення кількості нових випадків. Про це повідомляють на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу, за добу заразилась 401 людина. Додамо, що це на 9 випадків більше, ніж вчора.

Також прес-служба МОЗ на своєму Telegram-каналі повідомила, що в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали.

Нагадаємо, головний епідеміолог Збройних сил Микола Олим впевнений, що зростання захворюваності коронавірусом в армії неминуче. Він зазначив, що більшість військовослужбовців - контрактники, які проживають вдома з родинами і постійно контактують з ними.

Раніше повідомлялось, що в обласній лікарні інтенсивного лікування в Маріуполі близько тисячі медиків пройдуть перевірку на COVID-19. Усі вони контактували з 19 медиками, у яких було підтверджено коронавірус.

Крім того, у Дніпропетровській області коронавірус діагностували у 8 осіб, у тому числі у 5 медиків.