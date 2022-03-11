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В Україні ліквідували ще одного російського генерала

Автор: Марія Кучерявець

Ще одного російського генерала було ліквідовано в Україні. Мова йде про генерала-майора Андрія Колеснікова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови МВС Антона Геращенка.

"Хороша новина: сьогодні "двохсотим" став командувач 29-ю армією Східного військового округу (ВВО) генерал-майор Андрій Колесніков", - написав Геращенко.

Нагадаємо, нещодавно під Харковом був ліквідований російський воєначальник, генерал-майор Віталій Герасимов, і ряд інших старших офіцерів.

Війна Росії проти України триває 16-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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