В Украине ликвидировали еще одного российского генерала

"Хорошая новость: сегодня "двухсотым" стал командующий 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Андрей Колесников", - написал Геращенко.

Напомним, недавно под Харьковом был ликвидирован российский военачальник, генерал-майор Виталий Герасимов, и ряд других старших офицеров.

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