UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине ликвидировали еще одного российского генерала

Автор: Мария Кучерявец

Еще один российский генерал был ликвидирован в Украине. Речь идет о генерале-майоре Андрее Колесникове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы МВД Антона Геращенко.

"Хорошая новость: сегодня "двухсотым" стал командующий 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Андрей Колесников", - написал Геращенко.

Напомним, недавно под Харьковом был ликвидирован российский военачальник, генерал-майор Виталий Герасимов, и ряд других старших офицеров.

Война России против Украины продолжается 16-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Антон ГеращенкоВойска РФВойна России против Украины