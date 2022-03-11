У Генштабі розповіли про втрати російських окупантів за добу
Фото: російські війська втратили понад 12 тисяч осіб за 15 днів війни (Getty Images)
У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати російських військ на 15 день війни. Так, понад 12 тисяч окупантів загинули з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ в Facebook.
Так, втрати окупантів за минулу добу склали:
- особового складу - 266,
- танків - 18,
- ББМ - 60,
- артилерійських систем - 2,
- РСЗВ - 2,
- засоби ППО - 2,
- літаків - 0,
- вертольотів - 0,
- автомобільної техніки - 32.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 12 тисяч осіб,
- танків - 353,
- бойових броньованих машин - 1165,
- артилерійських систем - 125,
- РСЗВ (реактивна система залпового вогню) - 58,
- засоби ППО - 31,
- літаків - 57,
- вертольотів - 83,
- автомобільної техніки - 558,
- легкі швидкісні катери - 3,
- цистерн з ПММ - 60,
- безпілотники оперативно-тактичного рівня - 7.
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