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У Генштабі розповіли про втрати російських окупантів за добу

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Київ, П'ятниця 11 березня 2022 10:10
У Генштабі розповіли про втрати російських окупантів за добу Фото: російські війська втратили понад 12 тисяч осіб за 15 днів війни (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати російських військ на 15 день війни. Так, понад 12 тисяч окупантів загинули з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ в Facebook.

Так, втрати окупантів за минулу добу склали:

  • особового складу - 266,
  • танків - 18,
  • ББМ - 60,
  • артилерійських систем - 2,
  • РСЗВ - 2,
  • засоби ППО - 2,
  • літаків - 0,
  • вертольотів - 0,
  • автомобільної техніки - 32.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 12 тисяч осіб,
  • танків - 353,
  • бойових броньованих машин - 1165,
  • артилерійських систем - 125,
  • РСЗВ (реактивна система залпового вогню) - 58,
  • засоби ППО - 31,
  • літаків - 57,
  • вертольотів - 83,
  • автомобільної техніки - 558,
  • легкі швидкісні катери - 3,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня - 7.

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