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Під Харковом ліквідовано російського генерала і низку старших офіцерів

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Харківська область, Вівторок 08 березня 2022 00:52
Під Харковом ліквідовано російського генерала і низку старших офіцерів Фото: під Харковом ліквідований російський генерал-майор Віталій Герасимов (gur.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Біля Харкова ЗСУ під час боїв завдали окупантам суттєвих втрат, у тому числі серед вищого командного складу армії РФ. Був ліквідований російський воєначальник, генерал-майор Віталій Герасимов, і ряд інших старших офіцерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).

"Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова - російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Також вбито та поранено низку старших офіцерів російської армії.", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ряд старших офіцерів російської армії також були вбиті та поранені.

У ГУР уточнили, що російський генерал Віталій Герасимов брав участь у другій чеченській війні, також у військовій операції РФ в Сирії. Брав участь у захопленні Кримського півострова - мав медаль "за повернення Криму".

"Також отримані дані свідчать про значні проблеми зв'язку в армії окупанта і з проведенням евакуації їх розбитих частин", - розповіли в розвідці.

Прослухати аудіоперехоплення можна за цим посиланням.

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