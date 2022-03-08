Під Харковом ліквідовано російського генерала і низку старших офіцерів
Біля Харкова ЗСУ під час боїв завдали окупантам суттєвих втрат, у тому числі серед вищого командного складу армії РФ. Був ліквідований російський воєначальник, генерал-майор Віталій Герасимов, і ряд інших старших офіцерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).
"Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова - російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Також вбито та поранено низку старших офіцерів російської армії.", - йдеться в повідомленні.
Крім того, ряд старших офіцерів російської армії також були вбиті та поранені.
У ГУР уточнили, що російський генерал Віталій Герасимов брав участь у другій чеченській війні, також у військовій операції РФ в Сирії. Брав участь у захопленні Кримського півострова - мав медаль "за повернення Криму".
"Також отримані дані свідчать про значні проблеми зв'язку в армії окупанта і з проведенням евакуації їх розбитих частин", - розповіли в розвідці.
Прослухати аудіоперехоплення можна за цим посиланням.
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