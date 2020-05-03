ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні коронавірусом заразилися понад 2,3 тисяч медиків та 800 дітей

Новини » Коронавірус     03.05.2020 - 10:37
В Україні коронавірусом заразилися понад 2,3 тисяч медиків та 800 дітей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У потребували госпіталізації 401 медик і 149 дітей

В Україні підтвердили захворювання коронавірусом у 2325 медичних працівників і 829 дітей. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я.

Повідомляється, що за більшість інфікованих перебувають на амбулаторному лікуванні.

"На амбулаторному лікуванні - 680 дітей і 1924 медпрацівники. Всього потребували госпіталізації 149 дітей та 401 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували одна дитина і 14 медиків", - йдеться в повідомленні.

Всього серед медиків підтверджено 18 летальних випадків, при цьому 352 медпрацівника вилікувались.

Зазначимо, за минулу добу в Україні зафіксували спад захворюваності коронавірусом. Всього було підтверджено 502 нових випадків, що на 48 менше, ніж днем раніше. Загальна кількість хворих COVID-19 у країні досягло 11 913 осіб.

Також повідомлялося, що в Україні підтвердили 288 летальних випадків від коронавіруса. За минулу добу зафіксовано 9 нових смертей.

Крім цього РБК-Україна писало, що у двох областях України через добу не зафіксовано нових випадків коронавіруса - Донецька і Луганська області.

У МОЗ констатували відсутність серйозних спалахів коронавірусу в Україні У Києві кількість нових випадків COVID-19 за добу скоротилося більш як удвічі
Новини України УкраїнамедикипреступленияКоронавірус
News
On Top