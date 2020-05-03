В Україні за добу підтвердили 502 нових випадків COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Число заражених наближається до 12 тисячам

В Україні за добу зафіксували 502 нових випадки вірусу COVID-19, а загальне число заражених наближається до 12 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані РНБО.

Так, загальна кількість заражених склало 11 913 осіб. При цьому в порівнянні з попереднім днем число нових випадків пішло на спад - за минулу добу було виявлено 550 нових випадків.

Найбільше нових випадків зафіксовано в Одеській (80), Чернівецькій (73) і Тернопільської області (45).

Зазначимо, у світі кількість заражених коронавірусом станом на ранок 3 травня наближається до 3,5 мільйонів осіб. Так, померли від COVID-19 вже майже 245 тис. осіб у всьому світі. Найбільше смертей, понад 67 тис., зафіксовано в США.

Також РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Крім цього, глава ВООЗ повідомив, що пандемія коронавірусу далека від завершення. При цьому він звернув увагу, що в європейських країнах слабшають обмеження у зв'язку зі зниженням кількості нових випадків COVID-19.

Нагадаємо, в Україні карантин триватиме до 11 травня, після чого почнеться поступове ослаблення обмежень. За словами глави МОЗ Максима Степанова, карантин допоміг уникнути піку захворюваності коронавірусом.