Ілюстративне фото (РБК-Україна)

При цьому зафіксовано понад 500 нових випадків

В Україні за добу від коронавірусу померли 9 осіб, а число нових випадків зросла на 502 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані РНБО.

Так, загинули від COVID-19 у Чернівецькій (2 людини), Івано-Франківській (1), Рівненській (1), Закарпатській (1), Львівській (1), Дніпропетровській (1), Чернігівській області (1) і в Києві (1).

Зазначимо, загальна кількість заражених, станом на ранок, 3 травня, склала 11 913 осіб. При цьому в порівнянні з попередньою добою число нових випадків пішло на спад - за минулу добу було виявлено 550 нових випадків.

Найбільше нових випадків зафіксовано в Одеській (80), Чернівецькій (73) і Тернопільської області (45 випадків).

Раніше глава ВООЗ повідомив, що пандемія коронавірусу далека від завершення. При цьому він звернув увагу, що в європейських країнах слабшають обмеження у зв'язку зі зниженням кількості нових випадків COVID-19.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні карантин триватиме до 11 травня, після чого почнеться поступове ослаблення обмежень. За словами глави МОЗ Максима Степанова, карантин допоміг уникнути піку захворюваності коронавірусом.

Зазначимо, у світі кількість заражених коронавірусом станом на ранок 3 травня наближається до 3,5 мільйонів людей.