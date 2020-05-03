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В Украине коронавирусом заразились более 2,3 тысяч медиков и 800 детей

Новости » Коронавирус     03.05.2020 - 10:37
В Украине коронавирусом заразились более 2,3 тысяч медиков и 800 детей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В госпитализации нуждались 401 медик и 149 детей

В Украине подтвердили заболевание коронавирусом у 2325 медицинских работников и 829 детей. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья.

Сообщается, что за большинство инфицированных находятся на амбулаторном лечении.

"На амбулаторном лечении - 680 детей и 1924 медработники. Всего нуждались в госпитализации 149 детей и 401 медик. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались один ребенок и 14 медиков", - говорится в сообщении.

Всего среди медиков подтверждено 18 летальных случаев, при этом 352 медработника вылечились.

Отметим, за прошлые сутки в Украине зафиксировали спад заболеваемости коронавирусом. Всего было подтверждено 502 новых случаев, что на 48 меньше, чем днем ранее. Общее количество заболевших COVID-19 в стране достигло 11 913 человек.

Также сообщалось, что в Украине подтвердили 288 летальных случаев от коронавируса. За прошлые сутки зафиксировано 9 новых смертей.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в двух областях Украины за сутки не зафиксировали новых случаев коронавируса - Донецкая и Луганская области.

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