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В Україні зафіксували спад захворюваності COVID-19: список областей

Новини » Коронавірус     03.05.2020 - 10:18
В Україні зафіксували спад захворюваності COVID-19: список областей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільша кількість захворювань виявлено у Чернівецькій області

В Україні лідером за кількістю захворювань коронавірусом є Чернівецька область і Київ, де виявлено вже понад 1,5 тисяч випадків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру громадського здоров'я'я.

Всього за минулу добу було зафіксовано 502 нових захворювання, що на 48 менше, ніж днем раніше.

"Якщо говорити про останню добу, то найбільшу кількість випадків зареєстровано в Одеській області - 80, Чернівецькій - 73 і Тернопільської області - 45", - заявив міністр охорони здоров'я'я Максим Степанов.

Все по областях представлені такі дані:

  • Вінницька обл. - 435 (146 одужали);
  • Волинська обл. - 324 (64 одужали);
  • Дніпропетровська обл. - 448 (64 одужали);
  • Донецька обл. - 70 (12 одужали);
  • Житомирська обл. - 423 (23 одужали);
  • Закарпатська обл. - 508 (53 одужали);
  • Запорізька обл. - 275 (79 одужали);
  • Івано-Франківська обл. - 965 (86 одужали);
  • Київ - 1 511 (80 одужали);
  • Київська обл. - 784 (82 одужали);
  • Кіровоградська обл. - 397 (121 одужав);
  • Львівська обл. - 473 (95 одужали);
  • Луганська обл. - 37 (7 одужали);
  • Миколаївська обл. - 149 (6 одужали);
  • Одеська обл. - 409 (17 одужали);
  • Полтавська обл. - 222 (23 одужали);
  • Рівненська обл. - 726 (78 одужали);
  • Сумська обл. - 110 (62 одужали);
  • Тернопільська обл. - 868 (127 одужали);
  • Харківська обл. - 348 (36 одужали);
  • Херсонська обл. - 136 (52 одужали);
  • Хмельницька обл. - 115 (27 одужали);
  • Черкаська обл. - 308 (63 одужали);
  • Чернівецька обл. - 1818 (138 одужали);
  • Чернігівська обл. - 54 (6 одужали).

В Україні зафіксували спад захворюваності COVID-19: список областей

Нагадаємо, у двох областях за добу не виявили нових випадків коронавіруса - Донецька і Луганська області.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні за добу від коронавірусу померли 9 людей. Загальна кількість летальних випадків - 288.

У Києві кількість нових випадків COVID-19 за добу скоротилося більш як удвічі У Китаї за добу два нових випадки зараження коронавірусом
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