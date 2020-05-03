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У двох областях України через добу немає нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     03.05.2020 - 09:58
У двох областях України через добу немає нових випадків COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Попри це у всіх інших областях зафіксовано 502 нових випадків

У двох областях України через добу не зафіксовано нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані РНБО.

Так, не виявлено нових випадків у Донецькій і Луганській областях. Варто відзначити, що в Луганській, Чернігівській і Донецькій областях найменше число інфікованих у порівнянні з іншими регіонами України.

У Донецькій області за весь час пандемії зафіксовано 70 випадків COVID-19 та один летальний випадок.

У Луганській області за той же часовий проміжок підтвердили 37 випадків і жодного летального результату.

Також РБК-Україна писало, що в Києві число нових випадків COVID-19 за добу скоротилося більш як удвічі, але при цьому в столиці вже 1511 підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Більше тільки в Чернівецькій області.

Нагадаємо, загальна кількість заражених в Україні, станом на ранок, 3 травня, склала 11 913 осіб. За добу підтвердили 502 нових випадків. При цьому 9 людей померли.

Крім цього, міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що ситуація з коронавірусом в Україні дозволяє почати ослаблення карантинних обмежень після 11 травня. За його словами, карантин допоміг уникнути піку захворюваності коронавірусом.

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