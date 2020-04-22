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В Украине от коронавируса умерли еще 13 человек

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 09:33
В Украине от коронавируса умерли еще 13 человек
Иллюстративное фото (flickr)

Общее количество летальных случаев возросло до 174

За последние 24 часа вследствие COVID-19 скончались 13 украинцев. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Украины.

По состоянию на 9:30 22 апреля, число летальных случаев от коронавируса увеличилось до 174. Вчера сообщалось о 161 смерти от COVID-19.

"В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%)", - сообщили в Минздраве.

В целом количество новых случаев инфицирования за сутки увеличилось на 467. Всего в Украине диагностировано 6592 случая заражения.

Напомним, вчера в Сторожинецкой центральной районной больнице умер 25-летний пациент из села Иживцы. До этого 19 апреля в больнице умер его младший брат, тоже от коронавируса.

Также сообщалось о смерти женщины из Почаева. Украинка умерла через несколько часов после госпитализации в Тернопольскую городскую инфекционную больницу.

РБК-Украина также писало, что в Вишневом Киевской области зафиксировали массовую вспышку коронавируса в общежитии. По состоянию на вечер 21 апреля, там было выявлено 37 больных, среди которых дети. Известно о двух смертельных случаях.

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