Під Чернівцями від коронавірусу з різницею в день померли два брати

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Місцева влада повідомила про смерть молодих людей

Від коронавірусу в Чернівецькій області з різницею в день померли два брата. Про це повідомив глава Чудейской об'єднаної територіальної громади Анатолій Піцул, передають місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні в Сторожинецькій центральній районній лікарні помер 25-річний пацієнт з села Їжівці. До цього 19 квітня в лікарні помер його молодший брат.

"У нас є два брати, які померли від коронавірусу, старший пробув на інвазійній вентиляції легень більше 10 днів. Ще сьогодні в реанімації перебуває батько і бабуся хлопців. У Їживцях двох братів ховають сьогодні", - додав Піцул.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області 43 пацієнти з коронавірусом або підозрою знаходяться у важкому стані. При цьому 30 осіб перебувають у реанімації.

На сьогодні в області госпіталізовано 397 осіб, з них 149 підтверджений коронавірус, решта - з підозрою.

Зазначимо, станом на 21 квітня в Україні 6 125 заражених на коронавірус, добовий приріст склав 415 осіб. Число летальних випадків з початку епідемії перевищило 160.