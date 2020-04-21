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У Тернопільській лікарні від коронавірусу померла жінка

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 18:36
У Тернопільській лікарні від коронавірусу померла жінка
Ілюстративне фото (flickr)

Жінка прибула вже в край важкому стані

У Тернопільській міській лікарні через кілька годин після госпіталізації померла від коронавірусу жінка, яку привезли з Почаєва. Про це повідомив директор Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.

За його словами, пацієнтка 1976 року народження була госпіталізована у неділю о 19:30 і у 21:30 у неї було констатовано смерть.

"У лікарні вона знаходилися всього 2 години. За цей час нам вдалося під'єднатися до вени, перевести хвору на апарат штучної вентиляції легень, але всі заходи не дали бажаного результату", - зазначив Чайківський.

Він також додав, що до того, як жінка потрапила у міську лікарню вона чотири дні перебувала у Почаївській лікарні. До лікарні у Почаєві жінка прибула вже в край важкому стані.

Він зазначив, що пацієнтка взагалі була нетранспортабельною, але попри це її доправили до лікарні у Тернополі. За його словами, у неї були супутні захворювання.

Нагадаємо, станом на 21 квітня в Україні 6 125 заражених на коронавірус, добовий приріст склав 415 осіб. Число летальних випадків з початку епідемії перевищило 160.

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