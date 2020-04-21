Під Києвом зафіксували спалах COVID-19 у гуртожитку, є померлі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вже померли двоє мешканців цього гуртожитку

У Вишневому Київської області зафіксували масову спалах коронавірусу в гутрожитку. Про це на брифінгу заявив в. о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

За його словами, гуртожиток знаходиться у приватній власності і, за попередніми даними, у ньому проживають понад 300 осіб.

"Точну кількість мешканців з'ясовують правоохоронці та місцева влада. На даний момент там виявлено 37 хворих, в тому числі діти. Є два померлих ", - сказав Володін.

Він додав, що всім мешканцям роблять ПЛР-тести, в самому гуртожитку обмежено пересування. Остаточні дані про масштаби захворювання будуть завтра ввечері.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області підтверджено 356 випадків захворювання на коронавірус, при цьому за минулу добу підтверджено 23 нових випадки.

Сьогодні в Миколаївській області підтвердили першу смерть від COVID-19. Зокрема, померла 81-річна мешканка села Воронівка. Вона захворіла ще 1 квітня, а 9 квітня була госпіталізована в інфекційну лікарню.