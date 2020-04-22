Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 22 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Влада збирається продовжити карантин, але кілька його пом'якшити

Боротьба з коронавірусом триває в Україні та світі. МОЗ оцінив ефективність карантинних заходів і рекомендує Кабміну продовжити обмеження до 12 травня. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 22 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заразилися коронавірусом 6125 українців

кількість летальних випадків в країні досягла 161

МОЗ рекомендує уряду продовжити карантин до 12 травня

Кабмін планує пом'якшити обмеження

ООН прогнозує голод через пандемію

Статистика захворюваності по Україні

В Україні зафіксовано різке зростання захворюваності на коронавірус. За добу підтверджено 415 нових випадків, з них 25 дітей та 64 медпрацівника. Госпіталізовано 126 осіб, померли 10, одужали 8.

На даний момент МОЗ зареєструвано 6125 випадків зараження COVID-19, 161 летальний випадок і 367 одужання. За інформацією міністра охорони здоров'я Максима Степанова, в країні лікуються від коронавирусу в лікарнях 2036 пацієнтів, решта перебуває вдома на самоізоляції.

Продовження карантину в Україні

Карантин в Україні працює, завдяки обмеженням пандемія поширюється у 30 разів повільніше, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Без карантину кількість заражених в Україні вже перевищила б 180 тисяч.

МОЗ рекомендує уряду продовжити карантин до 12 травня і далі оцінювати динаміку захворюваності та дотримання обмежувальних заходів. При цьому також передбачаються деякі послаблення. "Ми розуміємо питання, які пов’язані з серцево-судинними захворюваннями, тому можливо будемо розглядати певні послаблення обмежень для того, щоб люди могли займатись більше фізичною активністю. Можливо дозволимо прогулянки в парках, спортивні майданчики. Зараз вже стало тепліше, головне, щоб дотримувались наших порад", - заявив Ляшко.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає за необхідне пом'якшити карантин на некритичних об'єктах інфраструктури, які повинні зіграти значну роль у стабілізації економіки. "Пік захворюваності очікують на початку травня. Люди мають розуміти, чи можна буде гуляти в парках, коли працюватимуть перукарні, нотаріуси, адвокати та інший бізнес. Я знаю, що для підтримки форми хочуть тренуватися олімпійці. Усі люди повинні мати чітке бачення, як і коли може пом’якшуватися карантин", - заявив президент Володимир Зеленський.

Ослаблення обмежень допускає і влада Києва. За словами мера столиці Віталія Кличка, розроблено план поетапного пом'якшення карантину, але його впровадження можливе тільки після піку хвороби через тиждень-два. Поки на в'їздах у місто діятиме пропускні пункти, де затримують осіб з підвищеною температурою. На даний момент з цієї причини у столицю не дозволили в'їхати 60 особам. Крім того, у Києві закриті всі кладовища, поминальні дні перенесені до літа.

За час карантину на кордоні затримано 70 українців, які порушили терміни самоізоляції. За даними МЗС, за час пандемії в Україні повернулися з-за кордону понад 210 тис наших співгромадян. Звернулися по допомогу до консульств 16 200 осіб, потребують негайного повернення 9 тис. До 12 травня зовнішньополітичне відомство обіцяє всім допомогти. За кордоном стали жертвами коронавирусу 7 громадян нашої країни, лікуються 152, одужали 50.

Боротьба з пандемією в світі

Італійський уряд не планує скасовувати карантин у країні. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що розуміє, як втомилися люди від обмежень, але рішення про скасування карантину - безвідповідальне, у такому разі нова кількість заражених стрімко зросте. За час пандемії в Італії загинули від коронавирусу 24 114 осіб, інфіковані COVID-19 понад 181 тис.

Через різке зростання кількості хворих влада Сінгапуру посилила обмеження і продовжила карантин в країні до 1 червня. Йдеться про скорочення робочих місць і закриття в'їзду в "гарячі точки", такі як громадські ринки. За останню добу число заражених збільшилося на 1111 нових випадків. Велика частина з них була виявлено ​​у гуртожитках робітників-мігрантів.

В ООН заявили, що одним з наслідків пандемії стане різке зростання кількості страждаючих від нестачі продовольства. Більше 250 млн осіб можуть зіткнутися з голодом вже у цьому році. У Всесвітній продовольчій програмі ООН оцінили нинішню ситуацію як "гостру кризу в галузі харчових продуктів і засобів до існування". Фахівці не уточнюють про які країни йдеться, але заявили, що більше всіх постраждає Африка.

Троє американців зі штату Нью-Йорк подали в суд на Всесвітню організацію охорони здоров'я через приховування даних щодо пандемії у Китаї. Колективний позов спрямований до федерального суду міста Уайт-Плейнс. У позові організація звинувачується у грубій недбалості при реагуванні на появу інфекції.

Французькі дослідники з Інституту Пастера закликали владу не скасовувати карантин у країні після 11 травня. За їхніми даними, перехворіли коронавірусом менше 6% населення, що є вкрай недостатнім показником для формування колективного імунітету і запобігання другій хвилі пандемії. "Щоб колективного імунітету було достатньо, щоб уникнути другої хвилі, знадобилося б 70% людей з імунітетом. Ми дуже далеко від цього. Таким чином, заходи повинні бути збережені", - заявив керівник дослідження Саймон Куше.